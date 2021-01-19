ويدخل ليستر سيتي المباراة وفي رصيده 35 نقطة، في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري، فيما يأتي تشيلسي في المركز الثامن وبرصيده 29 نقطة.
ويلعب ليستر بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى: كاسبر شمايكيل
خط الدفاع: جوستين – جوني إيفانز – فوفانا - كاستاني
خط الوسط: تيليمانس – نديدي – هارفي بارنز – مارك ألبريتون – جيمس ماديسون
خط الهجوم: جيمي فاردي
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فاردي يقود هجوم ليستر سيتي أمام تشيلسي بالبريميرليج على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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