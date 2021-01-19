فاردي يقود هجوم ليستر سيتي أمام تشيلسي بالبريميرليج

أعلن براندر روجرز المدير الفني لليستر سيتي، عن تشكيل فريقه، لمباراة تشيلسي، المقرر لها مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

ويدخل ليستر سيتي المباراة وفي رصيده 35 نقطة، في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري، فيما يأتي تشيلسي في المركز الثامن وبرصيده 29 نقطة.



ويلعب ليستر بتشكيل مكون من:



حراسة المرمى: كاسبر شمايكيل



خط الدفاع: جوستين – جوني إيفانز – فوفانا - كاستاني



خط الوسط: تيليمانس – نديدي – هارفي بارنز – مارك ألبريتون – جيمس ماديسون



خط الهجوم: جيمي فاردي