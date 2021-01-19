بايرن ميونيخ يتصدر تويتر بعد قرعة كأس العالم للأندية

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #البايرن بعد تحديد قرعة كأس العالم للأندية التي سيواجه الأهلي فيها الدخيل القطري و الفائز منهما سيقابل البايرن بالنصف النهائي.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏احنا نكسب الدحيل وفي ماتش البايرن كهربا بهجمة عنترية يدخل منطقة جزائهم يتكعبل وياخد ضربة جزاء ونوير يتطرد لا ولا نوير مش قد كده في ضربات الجزاء خلي كيميتش او ليفا مثلا ونتعادل ونصعد بضربات الجزاءوكده كده النهائي مضمون" و "‏أنا اتفرجت علي ماتش البايرن في الكاس وكام ماتش ليهم مؤخرا ومستواهم ضايع جدا اليومين دول وإن شاء الله مع شوية تركيز ورجولة هنشيل سبعه بس مش هتوصل لتمانيه ".

وقال أخرون" ‏الخطة كالآتي لو صعدنا قدام الدحيل هنقول أن الكورونا أنتشرت في الفرقة ومنلعبش ماتش البايرن نخش على التالت والرابع على طول خسرنا من الدحيل يبقى البايرن حظه حلو و فلت مننا" و" ‏المباراة الاولى في كأس العالم دايما هي اللي بتخليك بعد كدةضامن مركز مشرف ، هتكسب أول ماتش هتلعب على مركز مهم في كأس العالم ، حتى لو قابلت البايرن وخسرت هتلعب على مركز ثالث ، التحضير لفريق الدحيل كويس من الموس ومساعديه هو اهم عامل لتخطي ربع النهائي عشان نلاعب البايرن بإذن الله".