وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "احنا نكسب الدحيل وفي ماتش البايرن كهربا بهجمة عنترية يدخل منطقة جزائهم يتكعبل وياخد ضربة جزاء ونوير يتطرد لا ولا نوير مش قد كده في ضربات الجزاء خلي كيميتش او ليفا مثلا ونتعادل ونصعد بضربات الجزاءوكده كده النهائي مضمون" و "أنا اتفرجت علي ماتش البايرن في الكاس وكام ماتش ليهم مؤخرا ومستواهم ضايع جدا اليومين دول وإن شاء الله مع شوية تركيز ورجولة هنشيل سبعه بس مش هتوصل لتمانيه ".
وقال أخرون" الخطة كالآتي لو صعدنا قدام الدحيل هنقول أن الكورونا أنتشرت في الفرقة ومنلعبش ماتش البايرن نخش على التالت والرابع على طول خسرنا من الدحيل يبقى البايرن حظه حلو و فلت مننا" و" المباراة الاولى في كأس العالم دايما هي اللي بتخليك بعد كدةضامن مركز مشرف ، هتكسب أول ماتش هتلعب على مركز مهم في كأس العالم ، حتى لو قابلت البايرن وخسرت هتلعب على مركز ثالث ، التحضير لفريق الدحيل كويس من الموس ومساعديه هو اهم عامل لتخطي ربع النهائي عشان نلاعب البايرن بإذن الله".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بايرن ميونيخ يتصدر تويتر بعد قرعة كأس العالم للأندية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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