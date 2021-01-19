أعلن الاتحاد الدولي لكرة اليد، اليوم الثلاثاء، أن نتائج فحوصات كورونا لمنتخبات المونديال.
كما أكد في بيان رسمي، أنه تم تسجبل بعض الحالات الإيجابية يومي السبت والأحد الماضيين، بالإضافة إلى الحالة الدنماركية، والتي تم الإبلاغ عنها أمس الاثنين، وتم إضافة حالة إيجابية أخرى اليوم وهو طبيب فريق السويد.
وأشار البيان إلى أنه تم عزل الحالات المؤكدة على الفور، وفقا لخطة الوقاية الطبية من فيروس كورونا، وتحولت فحوصاتهم إلى سلبية.
وزاد: "نتيجة لذلك في نهاية الجولة التمهيدية عادت جميع الاختبارات سلبية، والخطر الرئيسي لحدوث الحالات الإيجابية كان عند الوصول لدخول الفرق لنظام الفقاعة".
ويأمل الاتحاد الدولي لكرة اليد، أن تشهد بطولة العالم في الفترة المتبقية حدثا خاليًا من فيروس كورونا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الاتحاد الدولي لليد يعلن نتائج فحوصات كورونا لمنتخبات المونديال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.