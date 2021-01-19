تشكيل تشيلسي لمواجهة ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي

أعلن فرانك لامبارد، المدير الفني لفريق تشيلسي، تشكيل فريقه لمواجهة ليستر سيتي، في المباراة المؤجلة من الجولة الثامنة عشر لبطولة الدوري الإنجليزي. وجاء تشكيل تشيلسي كالآتي: وجاء تشكيل تشيلسي كالآتي: في حراسة المرمى: إدواردو ميندي خط الدفاع: بن تشيلويل - تياجو سيلفا - أنتوني روديجير - جيمس خط الوسط: كاي هافيرتز - ماتيو كوفاسيتش - ماسون ماونت خط الهجوم: كريستيان بوليسيتش - تامي أبراهام - هودسون أودوي وتنطلق المباراة في تمام العاشرة والربع مساءً بتوقيت القاهرة.

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