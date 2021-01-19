نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر باتشيكو يطالب مصطفى محمد بغلق ملف الاحتراف الأوروبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طالب المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك مصطفى محمد مهاجم الفريق الأبيض بغلق ملف الاحتراف الخارجي بعد فشل مفاوضات سانت إيتيان الفرنسي.

عقد المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك اجتماعا مع مصطفى محمد مهاجم الفريق الأبيض حيث طالبه بالتركيز مع الفريق وغلق ملف الاحتراف مؤقتاً لحين الانتهاء من دورة الألعاب الأوليمبية بطوكيو.

وأكد المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو لمصطفى محمد أنه يستحق الانضمام لأقوى الدوريات الأوروبية وليس الدورى الفرنسى، بعدما تلقى عرضاً من سانت إيتيان.