الأهلي يستقر على صفقة جديدة

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أحمد جودة - القاهرة - يستهدف النادي الأهلي لتدعيم الجبهة اليمنى للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك نظرًا للنقص العددي في هذا المركز والذي يتواجد به محمد هاني، بعد رحيل أحمد فتحي عن صفوف القلعة الحمراء والانتقال إلى نادي بيراميدز الصيف الماضي.

واتفق مسئولو النادي الأهلي مع إدارة نادي النجوم بشأن الحصول على خدمات كريم فؤاد الظهير الأيمن للفريق والمعار إلى نادي إنبي، لتدعيم صفوف الفريق الأحمر بداية من الموسم المقبل 2020 – 2021، وذلك بعد المستوى الرائع الذي يقدمه اللاعب رفقة الفريق البترولي.

ورحب نادي النجوم برحيل كريم فؤاد إلى النادي الأهلي الصيف المقبل مقابل 30 مليون جنيه، ورفض تفعيل انتقاله النهائي لنادي إنبي والذي كان يرغب في استمراره بشكل نهائي مع الفريق في الفترة المقبلة.

وحاول مسئولو النادي الأهلي التعاقد مع كريم فؤاد خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، ولكن نادي إنبي رفض رحيل اللاعب وتمسك باستكمال اللاعب فترة إعارته للفريق خاصة أنه من العناصر الرئيسية التي يعول عليها الجهاز الفني للفريق البترولي.