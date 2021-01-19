انت الان تتابع تفاصيل خبر يوفنتوس ضد نابولي في كأس السوبر الإيطالي 2021 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - يقدم موقع مصر فايف تغطية مباشرة لمباراة يوفنتوس ضد نابولي، في نهائي بطولة كأس السوبر الإيطالي، والتي سوف تقام مساء غدٍ الأربعاء علي ستاد مابي.

ويدخل يوفنتوس المباراة بصفته بطلًا للدوري الإيطالي موسم 2019-2020، بينما حصد نابولي لقب كأس إيطاليا، على حساب السيدة العجوز.

ويسعى اليوفي لاستعادة لقب كأس السوبر، حيث كانت آخر مرة توج بها الفريق في نسخة 2018 بعدما فاز علي ميلان في النهائي بهدف وحيد، بتوقيع النجم كريستيانو رونالدو، بينما فشل في التتويج بنسخة 2019 بعد خسارته أمام لاتسيو بثلاثة أهداف مقابل هدف.

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موعد مباراة يوفنتوس ضد نابولي والقنوات الناقلة

أنتم علي موعد لمشاهدة مباراة يوفنتوس ضد نابولي يوم الأربعاء الموافق 20 يناير 2021، الموافق 7 جمادى الآخر 1442 هجريًا. في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت المملكة العربية السعودية، الثانية عشر صباجًا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

أما بالنسبة للقنوات الناقلة لمباراة كأس السوبر الإيطالي فسيتم بث المباراة مجانًا عبر قناة السعودية الرياضية HD1 والتي حصلت علي حقوق بث كأس السوبر الإيطالي في الشرق الأوسط، وبينما تذاع المباراة علي قناة Rai 1 في إيطاليا.