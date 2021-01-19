وست هام يفوز على وست بروميتش 2-1 في الدوري الإنجليزي

فاز فريق وست هام يونايتد على وست بروميتش ألبيون بهدفين مقابل هدف، في الجولة الثامنة عشر لبطولة الدوري الإنجليزي.

افتتح بويين التسجيل لـ وست هام في الدقيقة 46، بعد تلقيه تمريرة رائعة من كوفال.

وأحرز بيريرا هدف التعادل لـ وست بروميتش ألبيون في الدقيقة 51، قبل أن يحرز ميشيل أنطونيو هدف الانتصار للهامرز في الدقيقة 66، ليحقق النقاط الثلاث لـ وست هام.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد وست هام للنقطة 32 في المركز السابع، فيما توقف رصيد وست بروميتش ألبيون عند 11 نقطة في المركز التاسع عشر.