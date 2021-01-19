تقدم منتخب الدنمارك لكرة اليد على نظيره الأرجنتينى بنتيجة 15- 10فى الشوط الأول الذى يجمعهما على الصالة الرئيسية لاستاد القاهرة الدولى ضمن الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الرابعة لبطولة العالم لكرة اليد مصر 2021.
وحجز كلا من الدنمارك والأرجنتين مقعدا فى الدور الرئيسى للبطولة بعد تحقيق الفوز فى أول جولتين على البحرين والكونغو ، والأخير فشل فى التأهل إلى الدور الرئيسى للبطولة بعد خسارته اليوم أمام البحرين .
ويسعى منتخب الدنمارك حامل لقب البطولة فى النسخة الأخيرة لتصدر المجموعة بتحقيق الفوز الثالث على التوالى وتأكيد تفوقه على راقصى التانجو حيث التقيا 7 مرات من قبل حقق فيها الدنمارك 6 انتصارات مقابل فوز وحيد للأرجنتين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الدنمارك يتقدم على الأرجنتين 15-10 فى الشوط الأول بمونديال اليد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.