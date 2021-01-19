عمره 18 سنة.. أحمد يونس يخطف الأنظار فى الصعيد بعد تألقه فى كأس مصر

شهدت مباراة بترول أسيوط وأسمنت أسيوط بالدور التمهيدى الثانى ببطولة كأس مصر ، المشاركة الأولى للاعب الناشئ أحمد يونس لاعب وسط مهاجم فريق بترول أسيوط وصاحب الهدف الثالث لفريقه .
ونجح بترول أسيوط بالفوز علي أسمنت أسيوط بثلاثة أهداف دون رد سجلهم محمود كمال ،وعلي الفرارجى وأحمد يونس .
الناشئى أحمد يونس بدأ المباراة من مقاعد البدلاء مثل المباريات الماضية، لكن ومع حلول الشوط الثانى قرر كرم جابر المدير الفني لبترول أسيوط الدفع بلاعب الجبهة اليسرى بدلًا من محمود كمال .
وبعد دخوله كبديل بعدة دقائق سجل اللاعب أول أهدافه مع الفريق والهدف الثالث لفريق بترول أسيوط ، بعد تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء لتسكن شباك حارس أسمنت أسيوط لتؤكد فوز بترول أسيوط بثلاثية نظيفة ،بالدور التمهيدى الثانى بكاس مصر ليلاقي فريق توت عنخ أمون بالدور المقبل بالبطولة .
ويعد هذا الموسم هو الأول لأحمد يونس مع الفريق الأول لفريق بترول أسيوط، حيث قضى عدة مواسم مع الناشئين شهدت أغلبها تألق اللاعب وهو ما دفعه للتواجد مع الفريق الأول.
ويبلغ أحمد يونس من العمر ١٨ عام، حيث بدأ مشواره الكروي مع ناشئين فريق بترول أسيوط ،قبل أن يقرر مسئولو مجلس إدارة نادي بترول أسيوط بالتنسيق مع المدير الفنى للفريق تصعيد اللاعب لصفوف الفريق الأول لكرة القدم والمشاركة بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد .
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