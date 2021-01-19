حسم المنتخب الدنماركي لكرة اليد صدارة المجموعة الرابعة لبطولة كأس العالم لكرة اليد مصر 2021، بعد الفوز على نظيره الأرجنتيني بنتيجة 31-21 فى اللقاء الذى جمعهما على الصالة الرئيسية لاستاد القاهرة الدولي ضمن الجولة الثالثة والأخيرة للدور الأول من المونديال.
فشل طموح راقصى التانجو فى هزيمة خبرات الدنمارك الكبيرة الذى وجه لاعبوه اليوم رسالة قوية لجميع المنافسين على اللقب بعد الأداء الرائع والمنظم وقوة التصويبات والانتشار الجيد وسرعة الهجوم والارتداد للدفاع.
ويعد هذا الفوز هو الثالث على التوالي للمنتخب الدنماركي حامل لقب البطولة الذى عزز بدايته القوية فى رحلة الدفاع عن لقبه ببطولة العالم الـ 27.
والتقى الدنمارك، الأرجنتين قبل لقاء اليوم 7 مرات حقق فيها المنتخب الدنماركى 6 انتصارات وتعادل واحد.
وحجز كل من الأرجنتين والبحرين مقعدا في الدور الرئيسي للبطولة بعد تحقيق راقصى التانجو لانتصارين فى أول جولتين على البحرين والكونغو، والأخير فشل فى التأهل إلى الدور الرئيسى للبطولة بعد خسارته اليوم أمام البحرين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الدنمارك يحقق العلامة الكاملة ويسحق الأرجنتين 31 - 20 في مونديال اليد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.