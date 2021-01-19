التعادل الإيجابي يسيطر على مباراتي بلد الوليد وإلتشي وقادش أمام ليفانتي بالدوري الإسباني

سيطر التعادل الإيجابي بنتيجة 2 – 2 على مباراتي بلد الوليد وإلتشي، وقادش وليفانتي، والتي أقيمتا مساء اليوم، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 19 من الدوري الإسباني.

وتعادل بلد الوليد مع إلتشي بهدفين لمثلهما، وافتتح خوسيه فرنانديز النتيجة لـ إلتشي في الدقيقة 9 ثم استطاع اللاعب ذاته إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 43.



وفي الشوط الثاني أدرك بلد الوليد التعادل، بعدما سجل هدفين عن طريق ميجيل ألفونسو في الدقيقة 71، وخواكين فرنانديز في الدقيقة 89.



وتعرض روكي ميسا لاعب بلد الوليد، للطرد، في اللحظات الأخيرة من المباراة.



وارتفع رصيد بلد الوليد للنقطة 16 في المركز الـ 19، بينما رفع إلتشي رصيده للنقطة 17 في المركز الـ18.



وبالمواجهة الثانية تعادل قادش مع ليفانتي بهدفين لمثلهما أيضا، فتقدم ألبيرتو كوروسو في الدقيقة 4 لصالح قادش، ثم عادل روجو مارتي النتيجة في الدقيقة 8.



وأضاف مارتي الهدف الثاني له ولليفانتي في الدقيقة 11، قبل أن يتعادل كالا لصالح قادش في الدقيقة 28.



ورفع قادش رصيده للنقطة 24 في المركز الثامن، بينما ارتفع ليفانتي رصيده إلى النقطة 22 في المركز الـ11.