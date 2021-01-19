ليستر يتقدم على تشيلسي بثنائية في الدوري الإنجليزي

افتتح النيجيري نديدي التسجيل لـ ليستر في الدقيقة السادسة بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.
وأشار حكم المباراة لاحتساب ضربة جزاء لتشيلسي في الدقيقة 44 بعد عرقلة إيفانز مدافع ليستر لـ هافريتز، لكن بعد العودة لتقنية الفيديو تبين ارتكاب المخالفة من خارج منطقة الجزاء.
وفي الدقيقة 45،أحرز جيمي ماديسون الهدف الثاني لـ ليستر، لينتهي الشوط الأول بتقدم الثعالب بهدف نظيف.
ويحتل ليستر المركز الثالث برصيد 35 نقطة، فيما يحتل تشيلسي المركز الثامن برصيد 29 نقطة.
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