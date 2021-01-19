نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميسي يحدد شرطه للاستمرار مع برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت وسائل إعلامية إسبانية أن الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة الإسباني حدد شرطًه من أجل الاستمرارمع النادي الكتالوني في الموسم المقبل.

وأشار برنامج الشيرنجيتوالإسباني إلى أن عقد ميسي مع برشلونة ينتهي في الصيف المقبل ولا توجد مفاوضات بين الطرفين حاليًا بشأن تجديد عقد البرغوث الأرجنتيني.

وأكد البرنامج الإسباني أن ميسي تحدث مع خوان لابورتا المرشح المحتمل للفوز برئاسة برشلونة وأخبره بأنه سيبقى إذا أبرم النادي الكتالوني 3 أو 4 صفقات جيدة في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأفاد البرنامج الإسباني بأن ميسي يرتبط بعلاقة جيدة مع لابورتا منذ فترة رئاسته الأولى للنادي الكتالوني.

وألمح البرنامج الإسباني أن لابورتا سبق لهأن صرح أكثر من مرة أنه يستطيع إقناع البرغوث الأرجنتيني بالبقاء في حالة نجاحه في انتخابات برشلونة.