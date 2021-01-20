طارق الأدور: وقوع بايرن ميونخ فى طريق الأهلى يصعب مهمته

أكد طارق الأدور الناقد الرياضي أن مواجهة الأهلى لنظيره الدحيل القطري هي الأسهل للفريق الأحمر لبطولة كأس العالم للأندية.

وقال الأدور فى تصريحات لبرنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten": "كان من الأفضل وقوت الأهلى فى طريق بعيد عن بايرن ميونخ لأنه فريق مرعب للغاية هذا الموسم والقرعة جيدة فى الدور الاول للمارد الأحمر".

وأضاف: "الاهلى كان يطمح إلى نهائي كأس العالم للأندية ولكن وقوعه فى طريق بايرن ميونخ يصعب الأمور للغاية على الرغم من خبرات القلعة الحمراء".