ليستر يهزم تشيلسي بثنائية ويتربع على صدارة الدوري الإنجليزي

ارتقى فريق ليستر سيتي لصدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، بفوزه على تشيلسي، بهدفين مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعتهما، في الجولة الثامنة عشرة لبطولة الدوري الإنجليزي.

افتتح النيجيري نديدي التسجيل لـ ليستر في الدقيقة السادسة بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

وأشار حكم المباراة لاحتساب ضربة جزاء لتشيلسي في الدقيقة 44 بعد عرقلة إيفانز مدافع ليستر لـ هافريتز، لكن بعد العودة لتقنية الفيديو تبين ارتكاب المخالفة من خارج منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 45،أحرز جيمي ماديسون الهدف الثاني لـ ليستر، لينتهي الشوط الأول بتقدم الثعالب بهدفين نظيفين.

وفي الشوط الثاني، حاول لاعبو تشيلسي تقليص الفارق، واستطاع الألماني تيمو فيرنر تسجيل هدف للبلوز، ولكن تم إلغاؤه بداعي التسلل بعد العودة لتقنية الفيديو في الدقيقة 88، لتنتهي المباراة بتحقيق ليستر نقاط المباراة الثلاث.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد ليستر للنقطة 38 في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، فيما توقف رصيد تشيلسي عند 29 نقطة في المركز الثامن.