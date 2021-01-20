الدوري الألماني.. ليفركوزن يهزم بروسيا دورتموند

سجل المهاجم الفرنسي، موسى ديابي، هدف نادي باير ليفركوزن بتمريرة رائعة من نديم أميري في الدقيقة 14 من الشوط الأول ليتقدم على بروسيا دورتموند.

ثم تعادل بروسيا بقدم جوليان برانديت، ولكن فلوريان فيروز اقتنص الهدف الثاني لليفركوزن في الدقيقة 80 من عمر المباراة القوية.



وتقام المباراة بين الفريقين على ملعب باي أرينا في إطار منافسات الجولة 17 من مسابقة الدوري الألماني الممتاز.



وتشهد المباراة شراسة هجومية واضحة من ليفركوزن وتسديدات قوية من مهاجميه في محاولة مستميتة منهم للحاق بقطار المتصدرين للبوندسليجا.



دخل بايرن ليفركوزن اللقاء وهو يعيش مشاعر المراراة بعد الهزيمة الماضية من يونيو برلين بهدف دون رد، ليكون هذه الهزيمة الثالثة له هذا الموسم.



بينما يبحث بوروسيا دورتموند عن استعادة توازنة من جديد، بعد التعادل الماضي أمام ماينز بهدف لكل منهما، ليرفع رصيده إلى 29 نقطة في المركز الرابع متساويًا مع الخصم الثالث بنفس الرصيد.



وبفوز ليفركوزن يصعد الى المركز الثاني في ترتيب جدول المنافسات، بينما يتقر بروسيا في المركز الرابع.