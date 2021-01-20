نجم الأهلي السابق: والتر بواليا من أفضل المهاجمين في مصر

أكد محمد عبد الجليل، نجم الأهلي السابق أن والتر بواليا من أفضل المهاجمين فى الدوري المصري، موضحًا أنه حال حصوله على فرصة أساسية سيتألق.

وقال "عبدالجليل" فى تصريحات لبرنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten": "يجب أن يكون والتر بواليا مهاجم الأهلي الأساسي لأنه يملك إمكانيات فنية وبدنية هائلة ويجب استغلالها ومن وجهة نظري يجب مشاركة محمد شريف".

وعن الزمالك: "الفريق مميز للغاية ولكن يعيبه الدفاع أكثر من الهجوم وأشرف بن شرقي بعيدًا عن مستواه وشيكابالا كان نجم المباراة أمام الجونة".