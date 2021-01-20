بينس بانهيدي رجل مباراة المجر وألمانيا

حصد "بينس بانهيدي" لاعب المنتخب المجري جائزة أفضل لاعب في المباراة بعد الأداء الرائع الذي ظهر به خلال، المواجهة التي جمعت منتخبي المجر وألمانيا ضمن منافسات الجولة الأخيرة للمجموعة الأولى بصالة الدكتور حسن مصطفي بالسادس من أكتوبر ، في سادس أيام مونديال كأس العالم لكرة اليد للرجال 2021 .
وتغلب المنتخب المجري على نظيره الألماني بعد معاناة بنتيجة 29 -28 في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الأخيرة للمجموعة الأولى بصالة الدكتور حسن مصطفي بالسادس من أكتوبر ، في سادس أيام مونديال كأس العالم لكرة اليد للرجال 2021 ، ويتأهل المنتخب المجري للدور الرئيسي بعد حصاد 4 نقاط .
وجاءت نتيجة الشوط الأول لصالح المنخب المجري على نظيره الألماني بفارق هدف وحيد بنتيجة 15-14 .
فيما جاءت نتيجة الشوط الثاني ليشهد مزيد من الندية من كلا الفريقين ليتعادلا 28-28 وفي أخر 9 ثواني يدخل المجر للدور الرئيسي على حساب الماكينات بنتيجة 29-28 .
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