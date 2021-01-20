نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيديو| متصدر لا تكلمنى.. الزمالك يخطف قمة الدوري من الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعرض لكم موقع الفجر الرياضي حلقة جديدة من برنامج خمسة تاكتيكس من تقديم المحلل الرياضي محمد ناصف. وتدور أحداث الحلقة حول الحديث عن مباراة الزمالك والجونة والتي فاز بها الزمالك بهدف يوسف أوباما كما توقع ملك التوقعات الشيخ محمد ناصف. كما يتطرق ناصف بالحديث عن أسلوب جايمي باتشيكو المدير الفني للزمالك في إدارة مباريات الفريق الأبيض وتحقيق الإنتصارات الذي كلله بصدارة جدول الترتيب.