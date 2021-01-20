نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الأهلي السابق ينتقد موسيماني بسبب سياسة التدوير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتقد محمد عبدالجليل نجم الاهلي السابق سياسة التدوير التي يجريها موسيماني مدرب الأحمر، مؤكدا في الوقت ذاته أن الدحيل من أفضل فرق الدوري القطري خلال الفترة الأخيرة مشدا على أن الفريق الاحمر يملك لاعبين مميزين.

وقال عبدالجليل فى تصريحات لبرنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten": "أنصح موسيماني بتثبيت التشكيل فى مباريات الدوري قبل انطلاق كأس العالم للأندية والأهلى فريق كبير ومكانته تؤهله للعب على النهائي".

وأضاف: "أرفض سياسة موسيماني فى التدوير والأهلى كان افضل من البنك الأهلى وقرارا ابعاد محمد شريف عن المشاركة اساسيا خاطيء".