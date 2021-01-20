نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري السعودي والجدول الخاص بالمباريات وهدافي الدوري في المقال التالي

عمر شويل - جدة ترتيب الدوري السعودي وما هي الفرق المشاركة وكم عددها ومن هم هدافي الدوري حتي الآن وعدد اللعيبة التي حصلت علي اللقب وما هو جدول الدوري السعودي الذي يخص المباريات المتبقية للفرق التي سوف تلعب المباريات القادمة حتي شهر أبريل القادم وإحصائيات المباريات التي تمت لكل فريق وكم عدد النقاط التي حصل عليها كل فريق من الفرق التي شاركت في الدوري السعودي حتي نهاية المباريات التي تمت في الأيام الماضية وأيضاً ما هي مباريات اليوم الدوري السعودي التي سوف تبث بتوقيت المملكة العربية السعودية والأيام الخاصة بها بالترتيب حتي أبريل القادم وكل ما يتعلق ويخص مباريات الدوري السعودي حتي اليوم وما سوف يكون في أحداث مباراة الدوري السعودي المنتهية بين الفريقين الآخرين .

ترتيب الدوري السعودي وما هي المباريات التي سوف تقام حتي نهاية شهر يناير الحالي

يلتقي فريقي ضمك والباطن اليوم 20 يناير في تمام الساعة 2.55 مساءً في أطار جدول الدوري السعودي . يلتقي فريقي الهلال والتعاون اليوم 20 يناير في تمام الساعة 5.10 مساءٍ في أطار الدوري السعودي . يلتقي فريقي النصر والوحدة اليوم 20 يناير في تمام الساعة 7.10 مساءً في أطار مباراة اليوم . يلتقي فريقي أبها والقادسية في يوم 24 يناير في تمام الساعة 2.55 مساءً في أطار ترتيب الدوري السعودي . يلتقي فريقي الفتح والرائد في يوم 24 يناير في تمام الساعة 4.55 عصراً في أطار مباريات اليوم الدوري السعودي . يلتقي فريقي الاتفاق والأهلي في يوم 24 يناير في تمام الساعة 7.10 مساءً في أطار مباراة اليوم . يلتقي فريقي الباطن والعين في يوم 25 يناير في تمام الساعة 2.30 مساءً في أطار مباراة الدوري السعودي . يلتقي فريقي التعاون وضمك في يوم 25 يناير في تمام الساعة 2.40 مساءً . يلتقي فريقي الفيصلي والهلال في يوم 25 يناير في تمام الساعة 5.15 مساءً . يلتقي فريق الوحدة وفريق الشباب في يوم 25 يناير في تمام الساعة 5.45 مساءً في أطار مباراة اليوم .

ترتيب المباريات وستة مباريات المتبقية لشهر يناير الحالي التي تضم اثنا عشر فريق :-

المباراة الأولي تجمع بين فريقي الفيصلي والتعاون في يوم 30 يناير في تمام الساعة 2.40 عصراً في أطار مباريات اليوم الدوري السعودي .

المباراة الثانية تجمع بين فريقي أبها والشباب في يوم 30 يناير الحالي في تمام الساعة 3 عصراً في أطار مباراة اليوم .

المباراة الثالثة تجمع بين فريقي الاتفاق والاتحاد في يوم 30 يناير الحالي في تمام الساعة 5 مساءً في أطار الدوري السعودي .

المباراة الرابعة تجمع بين الرائد وضمك في يوم 31 يناير الحالي في تمام الساعة 2.45 عصراً في أطار مباراة اليوم .

المباراة الخامسة تجمع بين فريقي القادسية والوحدة في يوم 31 يناير الحالي في تمام الساعة 5 مساءً في مباراة الدوري السعودي

المباراة السادسة تجمع بين فريقي الأهلي والباطن في يوم 31 يناير الحالي في تمام الساعة 7.10 مساءً .

ترتيب هدافي الدوري السعودي ومن هم اللعيبة المحتلين المراكز الأربعة في الترتيب بحسب عدد الأهداف :-

يأتي في المركز الأول اللعيب ماجد عبد الله وعدد أهدافه حتي الآن 189 هدف . يأتي في المركز الثاني اللعيب ناصر الشمراني وعدد أهدافه حتي الآن 167 هدف . يأتي في المركز الثالث اللعيب فهد ألحمدان وعدد أهدافه حتي الآن 131 هدف . يأتي في المركز الرابع اللعيب محمد السهلاوي وعدد أهدافه حتي الآن 109 هدف .

جدول الدوري السعودي وترتيب الفرق بعدد النقاط التي تم الحصول عليها حتي الآن :-

عدد نقاط نادي الهلال حتي الآن 26 نقطه في مباراة اليوم . عدد نقاط نادي الشباب حتي الآن 26 نقطة في مباراة اليوم . عدد نقاط نادي الأهلي حتي الآن 26 نقطة في ترتيب هدافي الدوري السعودي . عدد نقاط نادي الاتحاد حتي الآن 24 نقطة في الدوري السعودي . عدد نقاط نادي التعاون حتي الآن 21 نقطة في ترتيب هدافي الدوري السعودي . عدد نقاط نادي الاتفاق حتي الآن 21 نقطة في ترتيب هدافي الدوري السعودي . عدد نقاط نادي الوحدة حتي الآن 20 نقطة في مباراة اليوم . عدد نقاط نادي أبها حتي الآن 20 نقطة في مباراة اليوم . عدد نقاط نادي القادسية حتي الآن 19 نقطة في مباريات اليوم الدوري السعودي . عدد نقاط نادي الفتح حتي الآن 18 نقطة في مباريات اليوم الدوري السعودي . عدد نقاط نادي النصر حتي الآن 17 نقطة في مباراة اليوم . عدد نقاط نادي الفيصلي حتي الآن 15 نقطة في مباراة اليوم . عدد نقاط نادي الباطن حتي الآن 13 نقطة في مباراة اليوم . عدد نقاط نادي الرائد حتي الآن 13 نقطة في مباراة اليوم . عدد نقاط نادي العين حتي الآن 10 نقطة في ترتيب هدافي الدوري السعودي . عدد نقاط نادي ضمك حتي الآن 9 نقطة ترتيب هدافي الدوري السعودي .

ترتيب الدوري السعودي وهذا أهم ما جاء من بيانات خاصة بالترتيب الذي حصل عليه كل فريق سواء من عدد النقاط أو ما هي المباريات التي سوف تذاع في الأيام القادمة حتي نهاية شهر يناير الحالي وسوف يتم الإعلان عن ما هي المباريات التي تلي شهر يناير حتي شهر أبريل القادم وأيضاً الإحصائيات الخاصة بكل فريق انتظرونا في مقالات قادمة لنوافيكم بكافة المعلومات .