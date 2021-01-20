وست هام يصعد إلى السابع بنقاط ألبيون

وست هام يصعد إلى السابع بنقاط ألبيونعمق فريق وست هام يونايتد أزمة ضيفه وست بروميتش ألبيون وفاز عليه 2 - 1 يوم الثلاثاء في المرحلة الثامنة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ورفع وست هام رصيده إلى 32 نقطة في المركز السابع وتوقف رصيد وست بروميتش عند 11 نقطة في المركز الثاني من القاع.

وانتهى الشوط الأول بتقدم وست هام بهدف سجله جارود بوين في الدقيقة 45 ثم رد ماثيو بيريرا بهدف التعادل لوست بروميتش في الدقيقة 51 لكن ميشيل أنطونيو تكفل بهدف الفوز لأصحاب الأرض في الدقيقة 66.