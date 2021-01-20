حسين السيد: شيكابالا كان يدفع مبالغ مالية وغرامات أكثر مما يتقاضاه في الزمالك

أكد حسين السيد نائب رئيس اللجنة التنفيذية لقطاع الكرة السابق بنادي الزمالك، أن الادارة نجحت في تمديد عقود الرباعي أوباما وشيكابالا وفتوح وجنش؛ لأنهم أعمدة رئيسية بالفريق.
وقال السيد في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الاعلامي هاني حتحوت عبر فضائية "دوت الخليج" إن شيكابالا كان يدفع مبالغ مالية وغرامات اكثر مما يتقاضاه سنويا في الزمالك.
وأوضح ان شيكابالا وقع معه عندما كان في اللجنة التنفيذية للزمالك في الفترة الماضية على بياض دون وجود وكيل وأثبت أنه رمز زملكاوي كبير.
وأشار الى ان عقد شيكابالا القديم مع الزمالك كان معقدا، واللاعب كان يدفع من جيبه سنويا.
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