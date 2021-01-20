رضا عبدالعال: أنصح الزمالك بالموافقة على رحيل مصطفى محمد

أكد رضا عبدالعال نجم الاهلى والزمالك السابق أنه يجب على إدارة القلعة البيضاء الموافقة على رحيل مصطفى محمد خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.
وقال عبدالعال فى تصريحات لبرنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten": "مصطفى محمد لم يقدم أداء جيدا أمام الجونة بسبب رغبته فى الرحيل للاحتراف ويجب الموافقة على رحيله لأن ذلك أفضل قرار لجميع الأطراف".
وأضاف: "الزمالك لن يستفيد من مصطفى محمد فى الفترة المقبلة لأن اللاعب أصبح خارجا عن التركيز نهائيا وهذا ظهر اليوم عندما شارك".
وانفرد الزمالك بصدارة الدوري المصري الممتاز بفوز صعب على الجونة بهدف نظيف ضمن منافسات الجولة الثامنة في لقاء احتضنه استاد بترسبورت.
الفوز رفع رصيد الزمالك إلى 19 نقطة لينفرد بالصدارة بفارق نقطتين عن الأهلي حامل اللقب في آخر 5 مواسم، مُستغلًا تعثر الأحمر بالتعادل سلبيًا مع البنك الأهلي.
وتجمد رصيد الجونة عند 15 نقطة في المركز الثالث، لكنه لعب مباراة واحدة أكثر من الأهلي والزمالك، بسبب تأجيل مباراة القمة بين الفريقين إلى أجل غير مسمى.
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