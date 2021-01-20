دشّن عدد كبير من جمهور نادى الزمالك هاشتاج "بن شرقي صانع الفرحة" عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر لدعم اللاعب المغربى. وتصدَّر الهاشتاج قائمة الأكثر تدولاً على تويتر وجاءت أبرز التغريدات كالآتى: وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فوزًا هامًا على الجونة بهدف نظيف في اللقاء الذي جمعهما أمس على استاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الممتاز. واختل الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد "19" نقطة بينما يتواجد الجونة في المركز الثالث برصيد "15" نقطة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بن شرقي يتصدر تريند تويتر.. اعرف السبب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.