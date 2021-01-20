أكد حسين السيد، نائب رئيس اللجنة التنفيذية بالزمالك السابق، أن احتياجات الفريق تقتصر على التعاقد مع مدافع ومهاجم.
وقال حسين السيد، خلال حواره ببرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة "دوت الخليج": "احتياجاتنا في يناير كانت تقتصر على التعاقد مع مدافع ومهاجم حال رحيل مصطفى محمد، لكني أتوقع بقاءه".
وأكمل: "حسام حسن مهاجم سموحة بين 3 مهاجمين طلبهم باتشيكو حال رحيل مصطفى محمد".
واختتم تصريحاته: "باتشيكو طلب مدافعاً، ورشحنا له 3 لاعبين وافق عليهم".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عرضنا 3 لاعبين على باتشيكو ووافق.. حسين السيد يكشف احتياجات الزمالك في الانتقالات الشتوية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.