عرضنا 3 لاعبين على باتشيكو ووافق.. حسين السيد يكشف احتياجات الزمالك في الانتقالات الشتوية

أكد حسين السيد، نائب رئيس اللجنة التنفيذية بالزمالك السابق، أن احتياجات الفريق تقتصر على التعاقد مع مدافع ومهاجم.

وقال حسين السيد، خلال حواره ببرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة "دوت الخليج": "احتياجاتنا في يناير كانت تقتصر على التعاقد مع مدافع ومهاجم حال رحيل مصطفى محمد، لكني أتوقع بقاءه".

وأكمل: "حسام حسن مهاجم سموحة بين 3 مهاجمين طلبهم باتشيكو حال رحيل مصطفى محمد".

واختتم تصريحاته: "باتشيكو طلب مدافعاً، ورشحنا له 3 لاعبين وافق عليهم".