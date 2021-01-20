رضا عبدالعال: الجونة كان أفضل من الزمالك.. وباتشيكو لم تظهر بصماته

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أحمد جودة - القاهرة -

أكد رضا عبدالعال نجم الأهلى والزمالك السابق أن فريق الحونة كان جيد للغاية أمام الأبيض والأكثر استحواذا.

وقال عبدالعال فى تصريحات لبرنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten": "الجونة كان مسيطر ومستحوذ على الكرة وأفضل من الزمالك وباتشيكو لم تظهر بصماته حتى الآن مع القلعة البيضاء على الرغم من الانتصارات".

وأضاف: "تألق إمام عاشور إبداع شخصي منه وليس بسبب المدير الفني واللاعب جعل لاعبي الدوري المصري يرغبون فى التسديد خلال المباريات".