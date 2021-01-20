نجم الأهلي السابق: بواليا من أفضل المهاجمين فى مصر

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أحمد جودة - القاهرة -

أكد محمد عبدالجليل نجم الاهلي السابق أن والتر بواليا من أفضل المهاجمين فى الدوري المصري موضحا بأنه حال حصوله على فرصة أساسية سيتألق.

وقال عبدالجليل فى تصريحات لبرنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten": "يجب أن يكون والتر بواليا مهاجم الاهلى الأساسي لانه يملك إمكانيات فنية وبدنية هائلة ويجب استغلالها ومن وجهة نظري يجب مشاركة محمد شريف".

وعن الزمالك: "الفريق مميز للغاية ولكن يعيبه الدفاع أكثر من الهجوم وأشرف بن شرقي بعيدا عن مستواه وشيكابالا كان نجم المباراة أمام الجونة".