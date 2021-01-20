نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسين ياسر المحمدي: مباراة الأهلي والدحيل في مونديال الأندية خارج التوقعات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توقع حسين ياسر المحمدي، نجم الأهلي والزمالك الأسبق، مباراة صعبة بين الأهلي المصري والدحيل القطري في بطولة كأس العالم للأندية، يوم 4 فبراير المقبل في قطر.

وقال المحمدي عبر قناة صدى البلد، إن شقيقه أحمد يلعب في صفوف الدحيل ويتمنى له التوفيق بالطبع فهو مدافع مميز ويلعب بقدمه اليسرى وظهر بصورة طيبة.

وأوضح أن الدحيل فريق يضم لاعبين كبار ويقوده مدرب كبير وهو صبري لموشي الذي سبق أن لعب بجواره في صفوف الريان، ويملك خبرات وسبق له قيادة منتخب كوت ديفوار.

وأكد أن الدحيل لديه عناصر مهمة مثل المعز علي والمغربي مهدي بنعطية بجانب باقي اللاعبين الأجانب مثل الإيراني علي كريمي والكيني أولينجا والبرازيلي دودو، موضحًا أن الفريق يستعد للبطولة بشكل مميز ودعم صفوفه بصورة طيبة.

وأشار إلى أن الأهلي يخوض كل البطولات بدافع تحقيق الانتصارات، وهو ما يزيد صعوبة المواجهة بين الفريقين ويجعلها خارج التوقعات.