نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري السعودي جدول المباريات بعد نتائج الثلاثاء ١٩ يناير في المقال التالي

عمر شويل - جدة ترتيب الدوري السعودي اليوم يشهد بحثا مكثفا في المملكة العربية السعودية بعد أن شهدت مبارايات اليوم الثلاثاء ١٩ يناير فوز كلا من الأهلي والشباب. إذ تغير ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بعد انطلاق الجولة ١٤ من مسابقة دوري محمد بن سلمان التي أقيمت الثلاثاء الموافق 19 يناير 2021. بعد أن احتدت المنافسة في جولة الدوري السعودي ال١٣، حيث اعتاد عشاق الساحرة المستديرة المتابعين الدوري السعودي للمحترفين مشاهدة أقوى مباريات كرة القدم، والتي تسحر قلوب متابعي الكرة السعودية في بطولة دوري محمد بن سلمان.

نعرض لكم فيما يلي جدول ترتيب الدوري السعودي بعد مباريات اليوم الثلاثاء، كما نعرض لكم مواعيد مباريات الغد الأربعاء الموافق ٢٠ يناير ٢٠٢١. ويتنافس كلا من الأهلي والهلال والشباب على المراكز الثلاث الأولى في الدوري السعودي للمحترفين للموسم الحالي حتى الآن، الجولة الرابعة عشر من الدوري السعودي شهدت فوز الأهلي على أبها بثلاثة أهداف نظيفة، ليواصل الضغط على ثنائي المقدمة في ترتيب الدوري السعودي للمحترفين 2021.

ترتيب الدوري السعودي بعد نتائج مباريات اليوم الثلاثاء ١٩ يناير

بعد فوز الأهلي بثلاثية على أبها، تمكن من حصد النقطة ال ٢٦ في رصيده، وبذلك يتساوى مع الهلال والشباب، في جدول ترتيب دوري محمد بن سلمان للمحترفين. وجاء الشباب في المركز الثاني بنفس عدد النقاط، نفس عدد المباريات، متفوقا بفارق الأهداف عن الأهلي، متأخرا بفارق الأهداف عن متصدر ترتيب الدوري السعودي الهلال.

بينما لعب الهلال عدد مباريات أقل، إذ يلتقي التعاون مساء الأربعاء ٢٠ يناير في تمام الساعة السادسة وعشر دقائق مساءا بتوقيت السعودية، في إطار مباريات الجولة الرابعة عشر، لينفرد مغردا بالقمة بفارق ٣ نقاط في حالة الفوز، بفارق نقطة في حالة التعادل، بفارق الأهداف في حالة الخسارة.

نتائج مباريات اليوم ١٩ يناير في الدوري السعودي

شهدت مباريات اليوم منافسة قوية في الدوري السعودي والتي جاءت نتائجها كالتالي:

الاتحاد ضد العين، انتهت بفوز الاتحاد بهدفين مقابل هدف، على ملعب الملك سعود.

الأهلي ضد أبها، تمكن الأهلي من سحق أبها بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، على ملعب الجوهرة المشعة.

الرائد أمام الاتفاق، شهدت فوز الاتفاق على الرائد، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، على ملعب الملك عبدالله.

القادسية مع الفتح، انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، على ملعب الأمير سعود.

الفيصلي والشباب، انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف مقابل هدف، على ملعب الأمير خالد.

وسيتمكن الهلال من التحليق بالصدارة في حالة الفوز على التعاون، كما سيمنح هدية لفريق الاتحاد في الحفاظ على موقعه بالمربع الذهبي، إذ يحتل التعاون خامس ترتيب دوري المحترفين السعودي برصيد ٢١ نقطة.