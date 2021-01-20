أحمد ياسر ريان يكشف كواليس رحيله عن الأهلي وانتقاله لـ سيراميكا كليوباترا

تحدّث أحمد ياسر ريان مهاجم الأهلي المعار لسيراميكا كليوباترا عن كواليس رحيله عن القلعة الحمراء.

وقال "ريان" خلال حديثه لـ"ملعب أون تايم سبورت": "موسيماني طالبني بالصبر ووعدني بمنح الفرصة، لكن مخدتش فرصة اللعب الحقيقية اللي أنا منتظرها في النادي الأهلي لحد دلوقتي، وأنا واثق إنها هتيجي مستقبلََا".

وأضاف: "قرار التعاقد مع والتر بواليا ليس له علاقة برحيلي، فقد كان هناك اتفاق مع أمير توفيق على الرحيل قبل انضمامه".

وواصل حديثه: "انتقالي إلى سيراميكا لرغبتي في اللعب والمشاركة في أولمبياد طوكيو، وكان لدي عرض آخر من سموحة لكن قررت التواجد في القاهرة".