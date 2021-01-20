مونديال اليد: اكتمال عقد المتأهلين للدور الرئيسي بصعود البحرين وبولندا والبرازيل واليابان

اختتمت مباريات الدور التمهيدي لبطولة العالم لكرة اليد رقم "27"، مساء الثلاثاء، واكتمل عقد المتأهلين للدور الرئيسي للبطولة؛ بصعود كل من منتخبات "البحرين وبولندا والبرازيل واليابان وأوروجواي".

وتستضيف مصر بطولة العالم لكرة اليد حاليا وحتى 31 يناير الجاري بمشاركة 32 دولة لأول مرة في تاريخ البطولة بعد أن كان عدد الفرق المشاركة 24 منتخبا.

وتقام البطولة على 4 صالات هي العاصمة الإدارية الجديدة والسادس من أكتوبر وبرج العرب، واستاد القاهرة.

ففي المجموعة الأولى، حقق منتخب المجر الفوز على منتخب ألمانيا بنتيجة 29 -28 في المباراة التي جمعتهما بصالة الدكتور حسن مصطفي بمدينة 6 أكتوبر.

وبهذه النتيجة احتل المنتخب المجري صدارة المجموعة بالعلامة الكاملة برصيد 6 نقاط، وحل ثانيا منتخب ألمانيا برصيد 4 نقاط، ثم منتخب أوروجواي في المركز الثالث الذي اعتبر فائزًا في لقائه الذي كان مقررا اليوم ضد منتخب الرأس الأخضر بنتيجة 10-0، والذي غادر البطولة بعد إصابة عدد من لاعبيه بفيروس كورونا.

وفي المجموعة الثانية، فاز منتخب إسبانيا، على منتخب تونس بنتيجة 36-30، في المباراة التي جمعتهما على الصالة المغطاة بالعاصمة الإدارية.

وكان منتخب إسبانيا قد تأهل للدور الرئيسي في الجولتين السابقتين بالدور التمهيدي بعد فوزه على بولندا وتعادله مع البرازيل.

كما حقق منتخب بولندا فوزا كبيرا على منتخب البرازيل بنتيجة 33-23، على الصالة المغطاة بالعاصمة الإدارية.

وتصدر منتخب إسبانيا المجموعة برصيد 5 نقاط، تلاه منتخب بولندا برصيد 4 نقاط ، ثم منتخب البرازيل في المركز الثالث برصيد نقطتين جمعهما من التعادل أمام إسبانيا وتونس، ليتأهل بذلك للدور الرئيسي للمونديال، في حين تحول المنتخب التونسي للمنافسة في "كأس الرئيس"، بعدما تجمد رصيده عند نقطة وحيدة في المركز الرابع.

ونجح منتخب كرواتيا في اقتناص صدارة المجموعة الثالثة بعد الفوز على قطر بنتيجة 26-24 في المباراة التي جمعتهما بالصالة المغطاة ببرج العرب في ختام مباريات الدور التمهيدي في المجموعة.

كما حسم المنتخب الياباني مباراته مع نظيره الأنجولي بنتيجة 29/30 ، وضمن التأهل للدور الرئيسي في البطولة.

وتصدرت كرواتيا المجموعة برصيد 5 نقاط بالفوز على قطر وأنجولا والتعادل أمام اليابان، بينما حلت قطر في المركز الثاني برصيد 4 نقاط بالفوز على أنجولا واليابان، وجاءت اليابان في المركز الثالث برصيد 3 نقاط ، وأخيرا أنجولا في المركز الأخير بلا رصيد من النقاط وستلعب على "كأس الرئيس".

وحسم المنتخب الدانماركي (حامل اللقب) صدارة المجموعة الرابعة، بعد فوزه على نظيره الأرجنتيني بنتيجة 31-21 على الصالة الرئيسية لاستاد القاهرة الدولي.

كما نجح منتخب البحرين في التأهل إلى الدور الرئيسي بعد تحقيق أول فوز له في البطولة على نظيره الكونغو الديمقراطية بنتيجة 34-27، وكان قد خسر أول وثاني مبارياته أمام الدنمارك والأرجنتين.

وتصدر منتخب الدنمارك المجموعة بالعلامة الكاملة برصيد 6 نقاط، تلاه منتخب الأرجنتين برصيد 4 نقاط، ثم منتخب البحرين برصيد نقطتين، وحل في المركز الأخير منتخب الكونغو الديمقراطية بلا رصيد من النقاط، لينضم إلى "كأس الرئيس".