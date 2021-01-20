الرياضة

تشكيل يوفنتوس المتوقع لمواجهة نابولي في كأس السوبر الإيطالي

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أحمد جودة - القاهرة - يستضيف ملعب "مابيي ستاديوم" الخاص بنادي ساسولو، مواجهة تجمع بين يوفنتوس ونابولي، في بطولة كأس السوبر الإيطالي.

ويسعى كلا الفريقين لتحقيق لقبه الأول هذا الموسم، بعد أن حقق يوفنتوس لقب الدوري في الموسم الماضي، بينما فاز نابولي بلقب كأس إيطاليا.

ومن المتوقع أن يبدأ أندريا بيرلو، المدير الفني لفريق يوفنتوس، بتشكيل مكون من الأسماء التالية.

حراسة المرمى: فوتشيك تشيزني.

خط الدفاع: دانيلو - جورجيو كيليني - ليوناردو بونوتشي.

خط الوسط: فيدريكيو كييزا - وينستون ماكيني - رودريجو بينتانكور - آرثر ميلو - فيديريكو بيرناردسكي.

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو - ديان كولوسيفيسكي.

تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءاً بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة بتوقيت جرينتش.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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