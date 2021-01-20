نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رضا عبدالعال يطالب الزمالك بالموافقة على رحيل مصطفى محمد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طالب رضا عبدالعال لاعب الاهلى والزمالك السابق، إدارة القلعة البيضاء بالموافقة على رحيل مصطفي محمد خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال عبدالعال فى تصريحات لبرنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten": "مصطفي محمد لم يقدم أداء جيد أمام الجونة بسبب رغبته فى الرحيل للإحتراف ويجب الموافقة على رحيله لأن ذلك أفضل قرار لجميع الأطراف".

وأضاف: "الزمالك لن يستفيد من مصطفي محمد فى الفترة المقبلة لأن اللاعب أصبح خارج عن التركيز نهائيا وهذا ظهر اليوم عندما شارك".

وفاز الزمالك على الجونة بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب بتروسبورت في ثامن جولات الدوري العام.