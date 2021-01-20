تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورة لـ أحد المجندين وهو يُظلّل بالدرع الواقية طفلاً لحمايته من الأمطار في لفتة إنسانية وذلك خلال مباراة لكرة القدم. وكانت هذه الصورة فى ليبيا لأحد المجندين فى مباراة كرة قدم، وتم تكريمه من العقيد صلاح الخفيفي وقدّم له شهادة تقدير على هذه اللفتة الانسانية . facebook facebook

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صورة مجند شرطة يحمي طفلاً من الأمطار في مباراة كرة قدم تشعل السوشيال ميديا | شاهد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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