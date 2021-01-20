الرياضة

الزمالك يكشف صدمة بشأن المستحقات المتأخرة لفرجاني ساسي

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أحمد جودة - القاهرة -  

كشف حسين السيد نائب رئيس اللجنة التنفيذية في الزمالك عن قيمة المستحقات المتأخرة للتونسي فرجاني ساسي لاعب الفريق الأبيض.

 

وأكد السيد في تصريحات لبرنامج الماتش إن مستحقات ساسي بلغت مليون و400 الف يورو وسدد منها النادي 85%.

 

وتابع أن ساسي قريب من التجديد للزمالك لكن الأزمة في وكلاء اللاعبين الذين اثاروا ازمات كبيرة بين الزمالك ولاعبين.

 

ولفت إلى أن الزمالك وضع سقف مالي لتعاقدات اللاعبين المحليين لكن صعب حدوث ذلك مع المحترفين.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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