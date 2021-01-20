نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يكشف صدمة بشأن المستحقات المتأخرة لفرجاني ساسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف حسين السيد نائب رئيس اللجنة التنفيذية في الزمالك عن قيمة المستحقات المتأخرة للتونسي فرجاني ساسي لاعب الفريق الأبيض.

وأكد السيد في تصريحات لبرنامج الماتش إن مستحقات ساسي بلغت مليون و400 الف يورو وسدد منها النادي 85%.

وتابع أن ساسي قريب من التجديد للزمالك لكن الأزمة في وكلاء اللاعبين الذين اثاروا ازمات كبيرة بين الزمالك ولاعبين.

ولفت إلى أن الزمالك وضع سقف مالي لتعاقدات اللاعبين المحليين لكن صعب حدوث ذلك مع المحترفين.