الرياضة

الزمالك يكشف عن الصفقات التي يحتاجها في الشتاء

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يكشف عن الصفقات التي يحتاجها في الشتاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -  

أكد حسين السيد، نائب رئيس اللجنة التنفيذية بالزمالك السابق، أن احتياجات الفريق تقتصر على التعاقد مع مدافع ومهاجم.

 

وقال حسين السيد خلال حواره ببرنامج الماتش: "احتياجاتنا في يناير كانت تقتصر على التعاقد مع مدافع ومهاجم حال رحيل مصطفى محمد، لكني اتوقع بقاءه".

 

وأكمل: "حسام حسن مهاجم سموحة بين 3 مهاجمين طلبهم باتشيكو حال رحيل مصطفى محمد".

 

وأتم حسين السيد حديثه قائلا: "باتشيكو طلب مدافع ورشحنا له ثلاثة لاعبين وافق عليهم".

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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