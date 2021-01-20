نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يكشف عن الصفقات التي يحتاجها في الشتاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد حسين السيد، نائب رئيس اللجنة التنفيذية بالزمالك السابق، أن احتياجات الفريق تقتصر على التعاقد مع مدافع ومهاجم.

وقال حسين السيد خلال حواره ببرنامج الماتش: "احتياجاتنا في يناير كانت تقتصر على التعاقد مع مدافع ومهاجم حال رحيل مصطفى محمد، لكني اتوقع بقاءه".

وأكمل: "حسام حسن مهاجم سموحة بين 3 مهاجمين طلبهم باتشيكو حال رحيل مصطفى محمد".

وأتم حسين السيد حديثه قائلا: "باتشيكو طلب مدافع ورشحنا له ثلاثة لاعبين وافق عليهم".