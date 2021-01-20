الرياضة

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع ضد استون فيلا بالدوري الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - يلتقي اليوم الأربعاء نادي مانشستر سيتي نظيره نادي استون فيلا فى مباراة مؤجلة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم الأربعاء فى تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب الإتحاد الدولي بمدينة مانشستر.

وجاءت تشكيلة مانشستر سيتي المتوقعة كالتالي:

حراسة المرمي: اديرسون.

خط الدفاع: دياز، ستونز، والكر، كانسيلو.

خط الوسط: فيرناندينهو، فودين، دي بروين.خط الهجوم: رحيم ستيرلينج، رياض محرز، توريس

محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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