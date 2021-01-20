الزمالك يقترب من ضم مهاجم برتغالي

أكد عاصم سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، أن إدارة النادي اقتربت من التعاقد مع مهاجم برتغالي جديد.

وقال سالم خلال تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورت 2": "الزمالك يسعى إلى التعاقد مع رأس حربة على أعلى مستوى، لأن الفريق مقبل على دوري أبطال إفريقيا، ومصطفى محمد من الصعب أن يلعب كل المنافسات المحلية، كما أنه مقبل على الأولمبياد والمنتخب الأول، والفرق الكبيرة تحتاج إلى أكثر من لاعب في هذا المركز وبنفس القوة".

وأضاف: "هذا المهاجم ليس مصريًا، وعُرض على باتشيكو 3 مهاجمين ليختار منهم واحد، لاعب برتغالي والثاني إيطالي من أصل مصري والثالث كاميروني".

وأشار إلى أن: "باتشيكو يميل إلى البرتغالي، والمهاجم عمره 26 سنة وكان يلعب في المنتخب الأولمبي البرتغالي، والمدرب يعلمه بشكل جيد، وهو يتماشى مع الدفاعات الإفريقية للفرق الذي سيواجهها الزمالك".