نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مواجهات الجولة العاشرة لمجموعة القاهرة للقسم الثاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق الخميس منافسات الجولة العاشرة للمجموعة الثانية مجموعة القاهرة بدورى القسم الثاني بإقامة مباراة بتروجت مع الزرقا، وتستكمل الجولة الجمعة بإقامة 6 مباريات وتختتم السبت بمواجهة المريخ مع جمهورية شبين.



ويقدم "الفجر الرياضي" مواعيد مباريات الجولة المرتقبة

الخميس 21 يناير



1- بتروجت مع الزرقا

يستضيف فريق بتروجت بقيادة ياسر رجب، نظيرة، فريق الزرقا بقيادة طارق الصاوي على استاد بتروسبورت.



يدخل فريق بتروجت اللقاء وهو في المركز السابع برصيد 12 نقطة بينما فريق الزرقا صاحب المركز الرابع عشر برصيد 8 نقاط.



تلقى فريق الزرقا الهزيمة الاسبوع الماضي من فريق الترسانة بهدف نظيف بينما تم تأجيل مباراة بتروجت مع فريق جمهورية شبين لتقام يوم 26 يناير.



مباريات الجمعة 22يناير

1- النجوم مع بورتو يستقبل فريق النجوم بقيادة أمير عزمى مجاهد فريق

بورتو بقيادة أشرف توفيق في مباراة هامة ومرتقبة لكلا الفريقين.



يخوض النجوم المباراة برصيد 8 نقاط محتلا المركز الثاني عشر بينما يأتي فريق بورتو في الصدارة برصيد 19 نقطة.



وكلاهما يبحث عن الفوز النجوم لتعديل المسار وبورتو للحفاظ على القمة، وشهدت الجولة الماضية فوز بورتو على طنطا بهدف نظيف بينما تلقى فريق النجوم الهزيمة أمام فريق القناة بهدف دون رد.



2- منتخب السويس مع الداخلية

يخوض فريق منتخب السويس بقيادة أشرف خضر مباراة صعبه أمام ضيفه فريق الداخلية بقيادة هشام زكريا على استاد السويس الجديد.



ويسعى الفريقان للفوز للقفز على القمة في حالة تعثر فريق بورتو.



يدخل فريق منتخب السويس اللقاء وهو وصيف المجموعة برصيد 17 نقطة، بينما فريق الداخلية في المركز الثالث برصيد 14 نقطة.



وشهدت الجولة الماضية فوز السويس على زد بهدف، بينمات فريقا تعادل الداخليةمع المريخ بهدفين لكل منهما.

3- الترسانة مع سرس الليان



يحل فريق سرس الليان بقيادة أسامة ححاج ضيفأ على فريق الترسانة بقيادة علاء نوح، على لعبب نادي الترسانة.



يدخل فريق الترسانة اللقاء وهو في المركز الخامس برصيد 13 نقطة بينما فريق سرس الليان صاحب المركز لتاسعع برصيد 12 نقطة.

وشهدت الجولة الماضية فوز الترسانة على الزرقا بهدف، بينما تعادل رسس مع السكة بهدف لمثله.



4- كوكاكولا مع القناة



على الملعب الفرعي بالدفاع الجوي

يلعب فريق كوكاكولا بقيادة تامر مصطفى مع فريق

القناة بقيادة محمد صلاح.



يدخل فريق كوكاكولا اللقاء وهو في المركز الرابع برصيد 13 نقطة بينما فريق لقناةة في المركز العاشر برصيد 10 نقاط.



حقق الفريقان للفوز في الجولة الماضية حيث فاز كوكاكولا على النصر بهدفين نظيفين، والقناة على النجوم بهدف نظيف.



5- السكة الحديد مع النصر



يلتقي فريق السكة الحديد بقيادة عيد مزاريق مع فريق

النصر بقيادة سيد عيد.



يدخل السكة اللقاء في المركز الثالث عشر برصيد 8 نقطة بينما

يحتل النصر المركز الحادي عشر برصيد 9 نقاط.



وشهدت الجولة الماضية تعادل السكة مع رسس الليان بهدف لمثله، بينما تلقى النصر الهزيمة من كوكاكولا بهدفين نظيفين.



6- طنطا مع زد



على ملعب نادي طنطا يقام لقاء طنطا بقيادة رضا عبد العال أمام فريق زد إف سي بقيادة أسامة نبيه.



فريق طنطا اللقاء وهو متذيل المجموعة برصيد 6 نقاط بينما فريق زد صاحب المركز السادس برصيد 13 نقطة.

خسر فريق طنطا مؤخرا من بورتو وكذلك هزيمة فريق زد من منتخب السويس.



المريخ مع شبين

يخوض فريق المريخ بقيادة أحمد عبد العزيز مع فريق

جمهورية شبين بقيادة ياسر رضوان يدخلل

يحتل المريخ المركز الثامن برصيد 12 نقطة بينما فريق جمهورية شبين صاحب المركز الخامس عشر برصيد 7 نقاط.



وشهدت الجولة الماضية تعادل المريخ مع الداخلية بهدفين لكل منهما بينما تم تأجيل مباراة شبين مع فريق بتروجت.

ترتيب المجموعة الثانية



1- بورتو 19 نقطة

2- منتخب السويس 17 نقطة

3- الداخلية 14 نقطة

4- كوكاكولا 13 نقطة

5- الترسانة 13 نقطة

6- زد 13 نقطة

7- بتروجت 12 نقطة

8- المريخ 12 نقطة

9- سرس الليان 12 نقطة

10- القناة 10 نقاط

11- النصر 9 نقاط

12- النجوم 8 نقاط

13- السكة 8 نقاط

14- الزرقا 8 نقاط

15- جمهورية شبين 7 نقاط

16- طنطا 6 نقاط