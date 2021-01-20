ننشر موقع "دوت الخليج" على مدار صباح اليوم، الأربعاء، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي:

تردّدت أنباء قوية في الشارع الإسمعلاوي، حول اقتراب إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاصة، من تولى القيادة الفنية للإسماعيلي خلال الفترة الحالية. تحدث أشرف قاسم، المشرف العام على فريق الزمالك على واقعة المغربي أشرف بن شرقي الذي غادر إلى غرف الملابس مباشرة بعد استبداله في مباراة الجونة. تحدّث أحمد ياسر ريان مهاجم الأهلي المعار لسيراميكا كليوباترا عن كواليس رحيله عن القلعة الحمراء. قال المستشار مازن يحيي نائب رئيس لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم ، أن دور اللجنة ما زال مستمرا في ممارسة في وجود اللجنة الثلاثية بقيادة أحمد مجاهد. تقام عدد من المواجهات المهمة في مختلف ملاعب العالم، اليوم الأربعاء 20 يناير 2021، أبرزها مباريات في الدوري الإيطالي والدوري الألماني والدوري الفرنسي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار الرياضة| مصير أشرف بن شرقي بعد واقعة الجونة.. الإسماعيلي يقترب من التعاقد مع إيهاب جلال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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