نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بايرن ميونخ يحذر الأهلي والدحيل قبل مونديال الأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجّه نادي بايرن ميونخ رسالة تحذيرية لمنافسه القادم في مسابقة كأس العالم للأندية، التي ستنطلق يوم 4 فبراير المقبل، في العاصمة القطرية الدوحة.

وسيواجه فريق بايرن ميونيخ بطل أوروبا في نصف نهائي كأس العالم للأندية، يوم 8 فبراير، الفائز من مباراة الأهلي المصري أمام نظيره الدحيل القطري.

ونشر الحساب الرسمي لنادي بايرن ميونيخ باللغة العربية عبر موقع التواصل الإجتماعي " تويتر " تغريدة وجاء فيها:" لا تخافوا ولكن احذروا! ".

يذكر أن النهائي سيقام يوم 11 فبراير المقبل، ويعد بايرن ميونيخ المرشح الأول للفوز بالبطولة.