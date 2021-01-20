الرياضة

بايرن ميونخ يحذر الأهلي والدحيل قبل مونديال الأندية

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أحمد جودة - القاهرة - وجّه نادي بايرن ميونخ رسالة تحذيرية لمنافسه القادم في مسابقة كأس العالم للأندية، التي ستنطلق يوم 4 فبراير المقبل، في العاصمة القطرية الدوحة.

وسيواجه فريق بايرن ميونيخ بطل أوروبا في نصف نهائي كأس العالم للأندية، يوم 8 فبراير، الفائز من مباراة الأهلي المصري أمام نظيره الدحيل القطري.

 

ونشر الحساب الرسمي لنادي بايرن ميونيخ باللغة العربية عبر موقع التواصل الإجتماعي " تويتر " تغريدة وجاء فيها:" لا تخافوا ولكن احذروا! ".

 

يذكر أن النهائي سيقام يوم 11 فبراير المقبل، ويعد بايرن ميونيخ المرشح الأول للفوز بالبطولة.

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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