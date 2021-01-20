قمة خارج التوقعات.. يوفنتوس يتحدى نابولي على كأس السوبر الإيطالي

سيخوض فريق يوفنتوس مهمة صعبة، عندما يواجه، نابولي، اليوم، في تمام العاشرة مساءً، ببطولة كأس السوبر الإيطالي.

ويشارك يوفنتوس في السوبر الإيطالي باعتباره بطل الدوري، بينما يخوض نابولي اللقاء بصفته بطل الكأس.

ويأمل نابولي الآن في نقل نجاحه بالدوري إلى مباراته في كأس السوبر الإيطالي التي ستكون مواجهة مكررة لنهائي كأس إيطاليا في الموسم الماضي التي حسمها يوفنتوس بركلات الترجيح في يونيو الماضي.

ووسط الكبوة الكبيرة التي يمر بها يوفنتوس في الموسم الحالي، يأمل فريق السيدة العجوز في تجنب السقوط أمام نابولي في مباراة كأس السوبر الإيطالي خوفا من تفاقم أزمته في الموسم الحالي. وتأتي المباراة في توقيت سيئ وصعب ليوفنتوس الذي يترنح في الدوري هذا الموسم بقيادة مديره الفني الجديد أندريا بيرلو الذي اعترف بأزمة فريقه بعد الهزيمة 0-2 أمام انتر ميلان، الأحد الماضي. ووسعت تلك الهزيمة الفارق بين يوفنتوس وميلان المتصدر إلى 10 نقاط، ومع إنتر ميلان صاحب المركز الثاني إلى 7 نقاط. ويحتل يوفنتوس، المركز الخامس وتتبقى له مباراة مؤجلة مع نابولي أيضا ولم يتحدد موعدها بعد.

ويفتقد يوفنتوس لخدمات باولو ديبالا، والتركي ميريح ديميرال، مع غياب الثلاثي خوان كوادرادو، ماتياس دي ليخت وأليكس ساندرو، بسبب إصابتهم بفيروس كورونا.