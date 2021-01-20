نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على المستبعدين من قائمة الأهلي في مونديال الأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يجتمع موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع لجنة التخطيط بالمارد الأحمر برئاسة محسن صالح لحسم القائمة النهائية المشاركة في مونديال الأندية والمقرر إقامته في فبراير القادم بقطر.

ومن المقرر أن تعقد الجلسة خلال الساعات القادمة بحضور سيد عبدالحفيظ مدير الكرة ومحمود الخطيب رئيس النادي.

واستقر موسيماني على 21 لاعب في القائمة النهائية المشاركة في مونديال الأندية حتى الآن، وهم على النحو التالي :

خمحمد الشناوي علي لطفي ومصطفي شوبير ومحمد هاني وأحمد بيكهام وياسر إبراهيم وبدر بانون ورامي ربيعة وأيمن اشرف وعلي معلول وعمرو السولية واليوم ديانج وحمدي فتحي وأكرم توفيق ومحمد مجدي افشه وحسين الشحات وجونيور اجايي وطاهر محمد طاهر ومحمود كهربا ومحمد شريف ووالتر بواليا.

ويغيب عن القائمة كلا من جيرالدو بعد رفع اسمه في قائمة الإنتظار بناء على قرار الجبلاية، ووليد سليمان بعد إصابته بتمزق في الخلفية، ويفاضل موسيماني بين سعد سمير ومروان محسن وصلاح محسن ومحمود وحيد لاختيار لاختيار لاعبين من الرباعي حتى يستكمل القائمة النهائية.

وكان الأهلي قد أرسل القائمة الأولية للاتحاد الدولي والتي شملت 25 لاعبا على أن يتم تقليصها إلى 23 لاعب نهاية الشهر الجاري.

وأسفرت قرعة البطولة التي أجريت أمس بمقر الاتحاد الدولي بسويسرا عم مواجهة الأهلي مع الدحيل في ربع النهائي يوم 4 فبراير.

ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون غدا في إطار الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الممتاز.