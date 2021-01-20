نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابطة الدوري الإنجليزي تحقق في انتهاك للوائح الانتقالات بسبب سنودغراس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" أن رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم تحقق في احتمال وجود انتهاك للوائح الانتقالات بعد غياب لاعب وست بروميتش ألبيون روبرت سنودغراس، عن مواجهة ناديه السابق وست هام يونايتد أمس الثلاثاء.

وانضم لاعب الوسط البالغ من العمر 33 عاماً إلى وست بروميتش قادماً من وست هام في 8 يناير وشارك في مباراته الأولى مع فريق المدرب سام ألاردايس خلال الانتصار 3-2 على ولفرهامبتون واندرارز يوم السبت الماضي.

لكن ألاردايس قال إن اللاعب لم يكن متاحاً للمشاركة أمام وست هام بسبب "اتفاق بين الناديين".

وأبلغ بي.تي سبورت قبل المباراة التي أقيمت بإستاد لندن "نجحنا في إتمام الصفقة فقط بهذا الاتفاق".

وبينما لا يستطيع اللاعبون المعارون مواجهة أنديتهم الأصلية، فإن الموقف مختلف في صفقات الانتقال الدائمة.

وتقول لوائح رابطة الدوري الممتاز: "لا يجوز لأي ناد أن يبرم عقداً يمكّن أي طرف آخر في ذلك العقد من اكتساب القدرة مادياً على التأثير في سياساته أو على أداء فرقه في مباريات الدوري".

وخسر وست بروميتش المباراة 1-2.