نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيروس كورونا يؤجل مباراة أبوقير وبيلا فى مجموعة بحرى في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أصبح فى حكم المؤكد تأجيل مباراة أبوقير للأسمدة وبيلا المقرر إقامتها فى الثانية ونصف ظهر غداً على ملعب السماد بمنطقة أبو قير ضمن مباريات الجولة التاسعة من المجموعة الثالثة بالقسم الثانى .
ويرجع سبب التأجيل إلى إعلان المسؤولون بنادى بيلا إصابة 15 لاعباً داخل صفوف فريقهم بفيروس كورونا .
ويحتل أبو قير للأسمدة المركز الثالث برصيد 15 نقطة بينما يحتل بيلا المركز الرابع عشر برصيد 6 نقاط .