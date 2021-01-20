الارشيف / الرياضة

فيروس كورونا يؤجل مباراة أبوقير وبيلا فى مجموعة بحرى

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيروس كورونا يؤجل مباراة أبوقير وبيلا فى مجموعة بحرى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصبح فى حكم المؤكد تأجيل مباراة أبوقير للأسمدة وبيلا المقرر إقامتها فى الثانية ونصف ظهر غداً على ملعب السماد بمنطقة أبو قير ضمن مباريات الجولة التاسعة من المجموعة الثالثة بالقسم الثانى . 

ويرجع سبب التأجيل إلى إعلان المسؤولون بنادى بيلا إصابة 15 لاعباً داخل صفوف فريقهم بفيروس كورونا . 

ويحتل أبو قير للأسمدة المركز  الثالث برصيد 15 نقطة بينما يحتل بيلا المركز الرابع عشر برصيد 6 نقاط .

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا