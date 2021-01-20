فيروس كورونا يؤجل مباراة أبوقير وبيلا فى مجموعة بحرى

أحمد جودة - القاهرة - أصبح فى حكم المؤكد تأجيل مباراة أبوقير للأسمدة وبيلا المقرر إقامتها فى الثانية ونصف ظهر غداً على ملعب السماد بمنطقة أبو قير ضمن مباريات الجولة التاسعة من المجموعة الثالثة بالقسم الثانى .

محمد يوسف

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