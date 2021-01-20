موعد مباراة الهلال والتعاون اليوم والقنوات الناقلة ksa sports وترتيب الدوري السعودي

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عمر شويل - جدة يستضيف ستاد الملك فهد الدولي مباراة الهلال ضد التعاون اليوم الاربعاء الموافق 20 يناير 2021 في الجولة الرابعة عشر من مباريات دوري محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يأمل الزعيم في تحقيق الفوز لتوسعة الفارق مع أقرب منافسيه الشباب الذي فشل بالأمس في تحقيق الفوز في نفس الجولة ضد الفيصلي مكتفيا بتحقيق تعادل بهدف لكل فريق أفقد الشباب نقطتين هامتين ليعطي فرصة لحامل اللقب في زيادة الفارق إلى ثلاث نقاط بدلا من نقطة وحيدة حال تمكن من تحقيق فوز لن يكون سهلا ضد التعاون المتواجد حاليا في المركز الخامس بعد أن تقدم الاتحاد للمركز الرابع بعد انتصاره بالأمس ضد العين بهدفين لهدف، وسينطلق موعد مباراة الهلال والتعاون اليوم في السادسة وعشر دقائق مساءا بتوقيت مكة المكرمة.

الزعيم في مواجهة صعبة ضد التعاون ساعيا لاستغلال تعثر الشباب بالأمس لزيادة الفارق معه ومع الأهلي الذي فاز بالأمس ضد أبها إلى ثلاث نقاط تحافظ للزعيم على صدارة البطولة منفردا، ويأمل الهلال في تحقيق انتصار يعود به للمسار الصحيح من جديد بعدما فشل في تحقيق الفوز في المباريات الأربع الأخيرة له في الدوري مكتفيا بأربع تعادلات على التوالي ضد كلا من الاتحاد والشباب بهدف لكل فريق، والباطن بهدفين لكل فريق، وأمام الأهلي في آخر مبارياته سلبيا، ولم يتمكن رفاق جوميز سوى من تحقيق أربع انتصارات في المباريات العشر الأخيرة التي شهدت خسارته في مبارتين في تلك المباريات.

فريق التعاون يأمل في مواصلة الانتصارات التي عاد إليها بعد التعادل السلبي ضد الرائد في الجولة قبل الماضية قبل أن يحقق فوز ثمين في آخر مبارياته خارج الديار ضد الفتح بهدفين مقابل هدف وحيد في مباراة سجل فيها كلا من سانتوس وتاوميا “هدف عكسي” أهداف التعاون الساعي لتفادي الخسارة ضد الهلال كما كان الحال في الموسم الماضي بالدوري، حيث فاز الزعيم وقتها في مباراة الذهاب في الجولة الخامسة بهدفين مقابل، قبل أن يكرر انتصاره في الجولة العشرين بهدف دون رد عن طريق سالم الدوسري.

جدول ترتيب دوري محمد بن سلمان

موعد مباراة الهلال والتعاون اليوم

6:10 بتوقيت مكة المكرمة والبحرين.

7:10 بتوقيت الإمارات.

3:10 بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد التعاون الرياضية السعودية