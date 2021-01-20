نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة يوفنتوس ونابولي كاس السوبر الايطالي والقنوات المفتوحة الناقلة نايل سات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقام مباراة كأس السوبر الإيطالي 2020 بين يوفنتوس ضد نابولي اليوم الاربعاء الموافق 20 يناير 2021 على ملعب ستاد مابي، حيث يأمل أبناء السيدة العجوز في تحقيق فوز ينقذ رقبة مدربهم بيرلو من الإقالة التي قد تحدث له في حال تلقى الخسارة ضد نابولي اليوم بعد الخسارة التي تلقاها مؤخرا من انتر ميلان في الكاليتشو الذي حقق اليوفي لقبه الموسم الماضي بجدارة ليشارك هذا الموسم في بطولة كأس السوبر الإيطالي ضد نابولي الذي يشارك بصفته حامل لقب كأس إيطاليا، ويأمل هو الآخر في تحقيق لقب يحمله فريق لاتسيو من الموسم الماضي حين تغلب على يوفنتوس، وسنطلق موعد مباراة يوفنتوس ونابولي اليوم في الحادية عشرة مساءا بتوقيت مكة المكرمة.

يوفنتوس في مواجهة قوية ضد نابولي في بطولة كأس السوبر الإيطالي التي يأمل الفريق في العودة لمنصات تتويجها من جديد بعد أن فشل في ذلك الموسم الماضي بخسارته ضد فريق لاتسيو بهدف مقابل ثلاثة أهداف في مباراة سجل فيها أهداف لاتسيو كلا من كانالدي، لويس ألبيرتو، ولويتش بينما تكفل ديبالا بتسجيل هدف اليوفي الوحيد في المباراة، ويأمل رفاق بيرلو في تحقيق فوز سيكون دافع جيد للفريق في موسم ليس الأفضل له مع مدربه بيرلو المتواجد رفقة فريقه حاليا في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي وهو مركز غير معتاد عليه من أبناء السيدة العجوز حاملي لقب الكاليتشو في المواسم التسع الأخيرة.

فريق نابولي يأمل في التفوق على يوفنتوس من جديد كما فعل في نهائي بطولة كأس إيطاليا الموسم الماضي، حين فاز على رفاق رونالدو بركلات الترجيح بعد أن انتهت المباراة في الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي ليحتم الفريقان لركلات الترجيح التي فاز بها نابولي بأربع ركلات مقابل ركلتين بعد أن أضاع كلا من ديبالا ودانيلو ركلتين لليوفي ليحقق رفاق جاتوزو اللقب، ويشاركوا بسبب تحقيقه في بطولة كأس السوبر الإيطالي التي كان من المفترض أن تقام في أكتوبر الماضي ولكن تم تأجيلها بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد في إيطاليا.

موعد مباراة يوفنتوس ونابولي السوبر الإيطالي

8:00 توقيت جرينتش.

9:00 توقيت الجزائر.

10:00 توقيت مصر وليبيا.

11:00 توقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس ضد نابولي مجانا