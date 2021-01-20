هل تلقى محمد الشناوي عرضا من الدوري الإسباني؟

ووفقًا التقرير الذي نشره الموقع الإسباني، فإن هذا الخبر غير صحيح، لأنه نقل تصريحات عن زكي عبد الفتاح مدرب حراس مرمى لوس أنجلوس الأمريكي بطريقة مغلوطة.
في البداية أشار التقرير، إلى الأزمة التي يعاني منها ريال بيتيس في مركز حراسة المرمى، بسبب إصابة داني مارتن ومشاكل كلاوديو برافو المستمرة، ثم أشاد بمستوى الشناوي والذي فاز بكل البطولات مع الأهلي، وكان آخرها بطولة دوري أبطال إفريقيا في نسختها الأخيرة، والي سيشارك من خلالها في بطولة كأس العالم للأندية الشهر المقبل.
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